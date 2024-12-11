Ричардса выпустили из студии CBS и отправили на матч. Майка всех обнимал, трогал, спелся с Дель Пьеро и доставал Беллингема

Все уже привыкли, что лигочемпионская студия CBS Sports состоит из трех одних и тех же экспертов, а также ведущей Кейт Абдо. Но иногда случаются дни, когда кого-то из числа Тьерри Анри, Джейми Каррагера или Майки Ричардса отпускают на матч. Так произошло в первый день шестого тура.

Вы же помните, что случилось, когда Джейми Каррагера отправили в Дортмунд ? Об этой великой поездке можно слагать легенды, а многого нам явно не показали. Теперь настал черед Майки Ричардса − легенда «Манчестер Сити» оказался в Бергамо, где играла местная «Аталанта» и «Мадрид». Его партнером в кадре стал Алессандро Дель Пьеро, а в студии англичанина заменил Клинт Демпси. Что вообще могло пойти не так?

Не секрет, что Майка не может быть серьезным. У него удивительная мимика, он готов смеяться буквально над всем, а больше всего ему нравится двойной фонетический смысл слов . А еще экс-защитник приятельствует с футболистами на расстоянии и вот, что происходит, когда их общение через камеру переходит в реальную встречу.

История взаимоотношений Майки Ричардса и Джуда Беллингема насчитывает несколько эфиров. Хоть у них есть немалая разница в возрасте − целых 15 лет − они всегда общаются на равных, шутят, смеются и ведут себя. как давние друзья. Однажды англичане поспорили: если Джуд побеждает в EA FC, то Майка должен был провести весь эфир в полной экипировке «Мадрида», в противном случае Беллингем обязался отпраздновать гол определенным образом − нарисовать в воздухе букву М.

Настал день, когда Ричардс и Беллингем вновь встретились в офлайне. Джуд забил победный мяч в ворота «Аталанты» (2:3), а потом попал в руки студии CBS Sports. Майка не скрывал, что безумно рад видеть хавбека «Мадрида», парни обнялись и под приступ тактильной любви попал также Дель Пьеро.

Нет смысла передавать весь разговор, который произошел между трио, так как там было много банальностей в стиле «хорошая игра», «реализовали моменты» и так далее. Майка долго искал момент, чтобы напомнить Джуду о споре. Свою часть он выполнил − надел джерси «Мадрида», а вот вторую часть Беллингем не исполнил.

Джуд : «В следующий раз, когда я забью... большая М для тебя».

Дель Пьеро : «Пожалуйста, нет, Джуд... только один раз».

Пока Дель Пьеро, Беллингем и Ричардс общались, Тьерри Анри не дремал, а анализировал язык тела. Он заметил, что во время того, как Майка слушал игрока «Мадрида», у него от трепета и радости дергалась губа. Тити вместе с Клинтом Демпси не могли оставить такой момент без шуток и пародии.

Наблюдательным был не только Анри, но и Каррагер. Джейми заметил, что тактильность Майки превысила все границы. Ричардс обнял, потрогал или пожал руку буквально всем, кого он видел. «Ты можешь в следующий раз держать руки при себе?» − риторически спросила легенда «Ливерпуля». Конечно нет, Джейми!

В конце Майка Ричардс поделился впечатлениями от того, что его выпустили из студии в поле. Каррагер заметил, что экс-защитник сильно изменился, когда поменял роль.

Каррагер : «Когда я был в Дортмунде, это не изменило меня. Я просто был самим собой. Ты выглядишь совсем другим».

Ричардс : «Правда?»

Дель Пьеро : «Можешь повторить, что он сказал?» [легенда «Юве» подколол Карру за его скауз]

Ричардс : (шепотом) «Мы не можем говорить громко, потому что мы в микс-зоне».

Каррагер : «У вас будетДжуд?»

Ричардс : «Джуд, Лукман, может быть, Анчелотти. Игра была потрясающей. Что скажешь, Але?»

Дель Пьеро : «Я думаю, честно говоря, «Аталанта» не только заслужила ничью. Они заслужили победу. Но «Мадрид» мастер таких игр: создавать меньше, забивать больше. И именно это произошло сегодня. И у них был отличный исполнитель. Но, если бы я был сегодня тренером «Аталанты», я бы похлопал своим игрокам, потому что они провели потрясающую, потрясающую игру».

Ричардс : «А мне очень понравился Беллингем сегодня...» − на что студия залилась смехом.

Еще бы, Майка, ведь впереди тебя ждала встреча с другом. Каррагер предложил CBS создать под Майку специальное роуд-шоу про путешествия и общение с людьми. Дель Пьеро в очередной раз напомнил Джейми, как тот съездил в Дортмунд, а тем временем Майка пытался рассмотреть кого-то за кадром. Видимо, сильно боялся, что футболисты, с которыми договорились об интервью, пройдут мимо.

Вышло не так эпически, как у Каррагера с «Желтой стеной», но и алкоголь Майку обошел стороной.

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