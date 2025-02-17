🎥 Есть аргумент в защиту Беллингема. Джо Харт объяснил, как тяжело игрокам адаптироваться в новой языковой среде

На фоне скандала из-за удаления хавбека «Мадрида» Джуда Беллингема, который, по версии испанского судьи, оскорбил его на английском, экс-вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт вспомнил, как тяжело ему было адаптироваться в новой языковой среде.

Англичанин провел сезон в «Торино» и первое время не понимал, что происходило в раздевалке. Кроме того, Харт призвал не давить на новичков лиг, которым может понадобиться больше времени на изучение нового иностранного языка.

«Честно говоря, еще до того момента, как поехал играть в Италию, понимал, как сложно тем, кто не говорит по-английски, но потом ты подхватываешь что-то. Я сидел в раздевалке [«Торино»], вокруг меня разговаривали, было командное собрание, а я думал: «Боже, я понятия не имею, что происходит». Кивал, как собака, пытаясь уловить какое-то странное слово (смеется). Я пытаюсь понять, почему в этой стране [Великобритании] мало говорят о том, как высокомерно мы ждем, что люди сами к этому придут. Вам дают шесть месяцев отсрочки, после чего ты должен дать интервью на английском. Так не бывает, это не так.

Ты находишь способ для общения. Футбол − это прекрасно. Я понял, что провел очень много разговоров, в которых не сказал ни слова другому человеку на его языке. Это великолепно. Но иногда дело доходит до чего-то более серьезного. Ты должен чувствовать себя комфортно со старшими, за пределами раздевалки, с фанатами, пытающимися выразить себя, когда тебя просят дать интервью.

Иногда тебя одолевает серьезный стресс, когда не чувствуешь себя комфортно. Не хочешь сказать ничего такого, что может быть использовано против тебя. Все эти вещи усугубляют ситуацию. В итоге ты беспокоишься о вещах, которые не имеют значения. Потому что в конечном итоге ты здесь для того, чтобы стать профессиональным футболистом. Ты там для того, чтобы выжимать из себя максимум. Это заслуга всех иностранных игроков. И с тех пор, как я вернулся, я прилагаю большие усилия, чтобы общаться с семьями таких людей. Потому что это оказывает большое влияние на человека. Он должен чувствовать себя комфортно, тогда ты получишь от него все самое лучшее».