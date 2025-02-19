🔥 Мбаппе забил с роскошного ассиста Рауля Асенсио! Фанаты вспомнили, какую характеристику юноше дал Рауль Гонсалес 

«Мадрид» не щадит «Ман Сити» в ответном матче стыков Лиги чемпионов. Килиан Мбаппе вывел «королевский клуб» вперед уже на 4-й минуте – за гол француз должен благодарить Рауля Асенсио, отдавшего волшебный ассист.

22-летний испанец со своей половины поля вывел Кики в опаснейшую позицию, Мбаппе оторвался от защитников и уверенно перекинул Эдерсона.

Пока Килиан отмечал гол с Винисиусом, поздравлять Асенсио бросились Джуд Беллингем и Феде Вальверде.

А болельщики вспомнили, какую характеристику молодому защитнику в 2024 году дал Рауль Гонсалес – легенда тренировал тезку в «Кастилье»: «На тренировках Асенсио может идеально исполнить длинную передачу тысячу раз».

Получается, не только на тренировках!

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