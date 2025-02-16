Рекордные сезоны игроков по результатам на выезде! Гегемонию Месси и Роналду прервали лишь двое

Мохамед Салах набрал потрясающую форму : у египтянина 47 (28+19) очков в 36-ти матчах сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах. В игре с «Вулверхэмптоном» фараон забил победный гол с одиннадцатиметровой отметки – для Салаха это 32-й реализованный пенальти в АПЛ, больше только у Ширера, Лэмпарда и Кейна .

Результаты Мо в выездных матчах лиги тоже впечатляют: 23 результативных действия в 13-ти матчах вдали от «Энфилда».

Transfermark вспомнил лучшие сезоны игроков из топ-5 лиг по их результатам на выезде. Первое место занял Криштиану Роналду в сезоне-2014/15, когда португалец сделал 32 результативных действия в Ла Лиге вне стен «Сантьяго Бернабеу». Лионель Месси в сезоне-2012/13 подобрался близко к оппоненту: 31 голевое действие на выезде.

Аргентинец занял сразу шесть позиций в рейтинге, зато у Криро два попадания в топ-3. Гегемонию Лео и Криша прервали двое – Луис Суарес в сезоне-2015/16 и Мо Салах в текущей кампании.

Рекордсмены топ-5 лиг по результативным действиям в чемпионате на выезде за сезон

Данные с 2000 года

Как высоко в этом рейтинге Мо заберется к концу сезона?

🎥 Арсен Венгер назвал пять лучших футболистов на сегодняшний день. Сразу исключил игроков «Арсенала»

🤑 Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. В рейтинге – пять футболистов

🔥 Холанд и Мбаппе – главные форварды Европы. А как они выглядят по набору голов в ЛЧ на фоне Месси и Роналду?