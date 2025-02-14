🤑 Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. В рейтинге – пять футболистов
Портал Score90 составил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты в 2024 году, основываясь на данных ресурса Sportico. Подсчеты также включают в себя доход, который спортсмены получают от спонсорских соглашений.
Первую строчку занял Криштиану Роналду, чей доход оценивается в 252 млн евро. Футболистов в рейтинге больше всего, помимо Криша в топ вошли: Лионель Месси, Неймар, Карим Бензема и Килиан Мбаппе.
Баскетболистов в рейтинге представляют Стеф Карри и Леброн Джеймс, боксеров тоже двое – Тайсон Фьюри и Александр Усик. Замыкает рейтинг гольфист Джон Рам.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты в 2024 году
Есть неожиданности?
🔥 Лучшие бомбардиры «Мадрида» по странам! Винисиус в трех голах от первого места среди бразильцев, Беллингем уже обошел Бекхэма
Кин и Райт выбрали абсолютную спортивную легенду. Роналду и Месси даже не были среди вариантов
🔥 Холанд и Мбаппе – главные форварды Европы. А как они выглядят по набору голов в ЛЧ на фоне Месси и Роналду?
Видно совсем худо стало в этом виде спорта.
А я думал там как обычно, люди, не входящие в топ-20 лучших гольфистов зарабатывают от 50 млн в месяц😂😂😂😂
А где бейсболисты? Там кто-то подписался почти на охулиард долларов за 7-8 лет, вместе со спонсорскими наверно на 150-200 в год то набегает)))