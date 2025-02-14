Портал Score90 составил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты в 2024 году, основываясь на данных ресурса Sportico . Подсчеты также включают в себя доход, который спортсмены получают от спонсорских соглашений.

Первую строчку занял Криштиану Роналду, чей доход оценивается в 252 млн евро. Футболистов в рейтинге больше всего, помимо Криша в топ вошли: Лионель Месси, Неймар, Карим Бензема и Килиан Мбаппе.

Баскетболистов в рейтинге представляют Стеф Карри и Леброн Джеймс, боксеров тоже двое – Тайсон Фьюри и Александр Усик. Замыкает рейтинг гольфист Джон Рам.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты в 2024 году

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