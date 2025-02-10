🔥 Холанд и Мбаппе – главные форварды Европы. А как они выглядят по набору голов в ЛЧ на фоне Месси и Роналду?

Статистическая компания Opta перед стартом плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25 выкатила исследование лучших действующих форвардов и тех, кто считался ими в недавнем прошлом.

Речь идет об экс-форвардах «Мадрида» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионеле Месси с одной стороны, а также действующих игроках «Ман Сити» и «Мадрида» Эрлинге Холанде и Килиане Мбаппе. Информация актуальна, ведь завтра «горожане» и «сливочные» сыграют первый очный матч плей-офф ЛЧ.

Забив 47 голов в 47 матчах Лиги чемпионов, норвежец Эрлинг Холанд уже вошел в десятку лучших бомбардиров за всю историю турнира, отставая от Мбаппе на четыре мяча и занимая восьмое место. Оба имеют все шансы в один прекрасный день побить рекорд Криштиану Роналду — 140 голов в ЛЧ. Они оба – суперзвездные нападающие, которые могут пробыть на вершине футбола следующие десять лет.

График отражает процесс набора забитых мячей в зависимости от возраста. Пока Холанд опережает Лео Месси, который в 24 года был заметно лучше, чем Криштиану Роналду. Мбаппе же, который чуть старше норвежца, уступает ему.

Нельзя не учитывать, что португалец сделал мощный голевой рывок, преодолев тридцатилетний рубеж. Этот факт уменьшает шансы Мбаппе и Холанда, так как оба не кажутся теми, кто не потеряют с возрастом свои лучшие качества.

А вы как думаете, есть ли у Мбаппе или Холанда шансы побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов?