🎥 Арсен Венгер назвал пять лучших футболистов на сегодняшний день. Сразу исключил игроков «Арсенала»

75-летний Арсен Венгер наслаждается отдыхом после великолепной тренерской карьеры, но о футболе француз, конечно, не забывает.

Портал Goal предложил легенде назвать пять действующих футболистов, которых сегодня можно назвать лучшими. Венгера попросили перечислить игроков с пятого по первое место, француз задание не понял и просто назвал пятерку лучших, при этом сразу исключил представителей «Арсенала» – для большей объективности.

В пятерку лучших от Венгера вошли: Мо Салах, Килиан Мбаппе, Винисиус, Коул Палмер и Ламин Ямаль.

О мерсисайдском фараоне Арсен высказался отдельно, назвав его своим любимчиком на сегодняшний день: «Несмотря на продолжительность его карьеры, он до сих пор находится на топовом уровне».

А какой топ-5 получился бы у вас?

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