🎥 Арсен Венгер назвал пять лучших футболистов на сегодняшний день. Сразу исключил игроков «Арсенала»
75-летний Арсен Венгер наслаждается отдыхом после великолепной тренерской карьеры, но о футболе француз, конечно, не забывает.
Портал Goal предложил легенде назвать пять действующих футболистов, которых сегодня можно назвать лучшими. Венгера попросили перечислить игроков с пятого по первое место, француз задание не понял и просто назвал пятерку лучших, при этом сразу исключил представителей «Арсенала» – для большей объективности.
В пятерку лучших от Венгера вошли: Мо Салах, Килиан Мбаппе, Винисиус, Коул Палмер и Ламин Ямаль.
О мерсисайдском фараоне Арсен высказался отдельно, назвав его своим любимчиком на сегодняшний день: «Несмотря на продолжительность его карьеры, он до сих пор находится на топовом уровне».
А какой топ-5 получился бы у вас?
🎥 Каррагер и Ричардс сыграли в футбольный «Крокодил»! Экс-игроки уморительно изобразили легенд АПЛ 🤣
🎥 Ричардс, Анри и Каррагер определились с фаворитом «ЗМ». Вот кого они назвали
🔥 Самые результативные бомбардиры Европы. Кто тратит меньше времени на гол?
Винисиус, Белингем, Мбапе, Педри, Салах
У Ямаля просто дикий хайп. Он входит в топ-20 в лучшем случае.