🔥 Лучшие бомбардиры «Мадрида» по странам! Винисиус в трех голах от первого места среди бразильцев, Беллингем уже обошел Бекхэма

Сегодня у «Мадрида», возможно, самая звездная атака среди европейских грандов. В истории «королевского клуба» было много выдающихся бомбардиров, но и нынешние игроки не отстают: Винисиус, Родриго, Мбаппе и Беллингем уверенно шагают к вершине топа самых результативных представителей своих стран.

Портал Score90 вспомнил лучших бомбардиров в истории «Реала» по странам, действующие игроки уже двигают своих легендарных соотечественников.

Бразилия

Винисиус совсем скоро станет самым результативным бразильцем в истории «Мадрида», а Родриго осталось всего три гола, чтобы обойти Роберто Карлоса.

Франция

Карим Бензема – первый среди «сливочных» французов, в общем рейтинге клубных бомбардиров он уступает лишь Криштиану Роналду. Мбаппе не провел в клубе и года, а уже забрался на четвертое место среди самых результативных соотечественников.

Португалия

В истории «Мадрида» было всего лишь восемь португальских игроков, к счастью, один из них –великий Криштиану Роналду. Найдется ли в стане «королевского клуба» кто-то, равный Криро?

Аргентина

За «Реал» в разное время выступали 26 аргентинцев, самым результативным остается Гонсало Игуаин. Кстати, из легионеров больше представителей Аргентины в «королевском клубе» было только бразильцев – 31 игрок.

Испания

Пожалуй, среди испанцев выделиться будет тяжелее всего, их в истории «сливочных» было очень много. Самым результативным остается Рауль, на счету которого 323 гола в футболке «королевского клуба».

Великобритания

Джуд Беллингем уже стал лучшим английским бомбардиром «Мадрида», обойдя Дэвида Бекхэма. А вот среди представителей Великобритании у Джуда есть серьезный конкурент – валлиец Гарет Бэйл.

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