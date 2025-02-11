🎥 «Реал» не просто так хочет забрать Алонсо. Посмотрите, что Хаби творит с игроками «Байера» на тренировках 🔥

Испанская пресса называет Хаби Алонсо преемником Карло Анчелотти в «Мадриде». По сведениям Relevo, испанец знает, что рано или поздно возглавит «королевский клуб» – многое будет зависеть от результатов «сливочных» в текущей кампании.

Как пишет Флориан Плеттенберг из Sky Sport, руководство «Байера» ожидает , что Хаби возглавит «Реал» либо этим летом, либо в следующем году.

После волшебного сезона-2023/24 Алонсо продолжает ставить рекорды с «фармацевтами». Из 65-ти последних домашних матчей команда уступила лишь однажды, 51 встреча закончилась победой «аспириновых».

На выезде подопечные Алонсо не проигрывают уже 27 матчей подряд – испанский тренер повторил рекорд лиги, принадлежащий Удо Латтеку.

Магия Хаби видна на тренировках «Байера». Официальный аккаунт Бундеслиги поделился роликом, в котором испанец меньше чем за минуту объяснил Алексу Гримальдо, как крутить в девятку со штрафного. Результат мгновенный!

В Бундеслиге «Байер» занимает вторую строчку, отставая от «Баварии» на восемь очков. Уже в следующем туре команды проведут очную встречу – мюнхенцы не могут обыграть «фармацевтов» с 2022 года.

Как оцениваете тренерские перспективы Хаби?

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