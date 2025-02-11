🎥 «Реал» не просто так хочет забрать Алонсо. Посмотрите, что Хаби творит с игроками «Байера» на тренировках 🔥
Испанская пресса называет Хаби Алонсо преемником Карло Анчелотти в «Мадриде». По сведениям Relevo, испанец знает, что рано или поздно возглавит «королевский клуб» – многое будет зависеть от результатов «сливочных» в текущей кампании.
Как пишет Флориан Плеттенберг из Sky Sport, руководство «Байера» ожидает, что Хаби возглавит «Реал» либо этим летом, либо в следующем году.
После волшебного сезона-2023/24 Алонсо продолжает ставить рекорды с «фармацевтами». Из 65-ти последних домашних матчей команда уступила лишь однажды, 51 встреча закончилась победой «аспириновых».
На выезде подопечные Алонсо не проигрывают уже 27 матчей подряд – испанский тренер повторил рекорд лиги, принадлежащий Удо Латтеку.
Магия Хаби видна на тренировках «Байера». Официальный аккаунт Бундеслиги поделился роликом, в котором испанец меньше чем за минуту объяснил Алексу Гримальдо, как крутить в девятку со штрафного. Результат мгновенный!
В Бундеслиге «Байер» занимает вторую строчку, отставая от «Баварии» на восемь очков. Уже в следующем туре команды проведут очную встречу – мюнхенцы не могут обыграть «фармацевтов» с 2022 года.
Как оцениваете тренерские перспективы Хаби?
Как в «Мадриде» смотрят на результаты жеребьевки? Известно, с какой командой «Реал» вообще не хочет играть в ЛЧ 😬
📸 Adidas представил мяч для плей-офф ЛЧ – дизайн вдохновлен Мюнхеном. Рассматриваем детали 👀
Участники плей-офф ЛЧ усилились зимой! Смотрим, каких игроков добавили в заявку все клубы
Достойный игрок,достойный тренер,достойный человек.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.