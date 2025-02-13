🔥 Винисиус обошел Месси и стал четвертым в топе лучших ассистентов плей-офф ЛЧ! А кто впереди? 

В Манчестере Винисиуса встретили парадом подколов – об упущенном «Золотом мяче» бразильцу напоминали фанаты «Сити» и сам клуб.

«Мадрид» в привычной манере одержал победу, в концовке отыгравшись с 1:2 до 3:2. Винисиус записал на свой счет ассист и забрал награду лучшему игроку матча.

Теперь у бразильца – 13 ассистов в плей-офф Лиги чемпионов, по этому показателю он обошел Лео Месси, на счету которого 12 голевых передач. Для достижения этого результата Вини понадобилось на 47 матчей меньше, чем аргентинцу.

По ассистам в плей-офф Лиги чемпионов Вини занимает четвертое место, впереди – сплошные легенды: Андрес Иньеста (14 голевых), Франк Рибери (15 голевых) и Криштиану Роналду (17 голевых).

Как далеко в этом рейтинге Вини продвинется в этом сезоне?

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