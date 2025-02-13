🔥 Винисиус обошел Месси и стал четвертым в топе лучших ассистентов плей-офф ЛЧ! А кто впереди?
В Манчестере Винисиуса встретили парадом подколов – об упущенном «Золотом мяче» бразильцу напоминали фанаты «Сити» и сам клуб.
«Мадрид» в привычной манере одержал победу, в концовке отыгравшись с 1:2 до 3:2. Винисиус записал на свой счет ассист и забрал награду лучшему игроку матча.
Теперь у бразильца – 13 ассистов в плей-офф Лиги чемпионов, по этому показателю он обошел Лео Месси, на счету которого 12 голевых передач. Для достижения этого результата Вини понадобилось на 47 матчей меньше, чем аргентинцу.
По ассистам в плей-офф Лиги чемпионов Вини занимает четвертое место, впереди – сплошные легенды: Андрес Иньеста (14 голевых), Франк Рибери (15 голевых) и Криштиану Роналду (17 голевых).
Как далеко в этом рейтинге Вини продвинется в этом сезоне?
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Но sports данную новость так и не опубликовал.
Для игрока 24 лет это значимое достижение. Месси вся карьера понадобилась, чтобы сделать 12 ассистов. В то время как Винисиусу несколько сезонов.
Все величие Месси это гран-ментира.
Месси: 49 голов в плей офф ЛЧ.
Или эта статистика неудобна сектантам Месси?
https://x.com/footballontnt/status/1889440583321542672
https://football.by/news/186250
Во вторничном матче против "Манчестер Сити" (3:3) Винисиус Жуниор отдал две голевые передачи.
Таким образом, он догнал по количеству "ассистов" в плей-офф главного еврокубка Лионеля Месси — на счету обоих футболистов теперь по 12 передач. При этом Винисиус Жуниор отыграл в плей-офф ЛЧ всего 25 матчей, в то время, как аргентинец — 77.
https://www.transfermarkt.com/spielbericht/index/spielbericht/4547617
12+2=14