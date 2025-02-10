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😁 Лысина VS длинные волосы! Сборная легенд с какими прическами окажется сильнее?  

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Всегда приятно оглянуться назад и вспомнить легенд прошлого. Портал 365Scores предложил необычный взгляд на кумиров: сборная футболистов с длинными волосами против команды лысых легенд.

Получилось очень солидно!

В команду игроков с роскошными шевелюрами вошли: Джанлуиджи Буффон, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Лука Модрич, Йохан Кройфф, Роналдиньо, Эрнан Креспо и Златан Ибрагимович.

За лысых отвечают: Фабьен Бартез, Фабио Каннаваро, Яп Стам, Дуглас Майкон, Роберто Карлос, Эстебан Камбьяссо, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Арьен Роббен, Роналдо Назарио и Тьерри Анри. 

Ну и какая команда окажется сильнее?

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logoПаоло Мальдини
logoАндреа Пирло
logoЙохан Кройфф
logoЭрнан Креспо
logoЗлатан Ибрагимович
logoРоналдиньо
logoЛука Модрич
logoДжанлуиджи Буффон
logoСерхио Рамос
logoКарлес Пуйоль
logoАлессандро Неста
Фабьен Бартез
logoФабио Каннаваро
logoЯп Стам
logoЭстебан Камбьяссо
logoЗинедин Зидан
logoАндрес Иньеста
logoАрьен Роббен
logoРоналдо
logoТьерри Анри
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