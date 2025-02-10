😁 Лысина VS длинные волосы! Сборная легенд с какими прическами окажется сильнее?  

Всегда приятно оглянуться назад и вспомнить легенд прошлого. Портал 365Scores предложил необычный взгляд на кумиров: сборная футболистов с длинными волосами против команды лысых легенд.

Получилось очень солидно!

В команду игроков с роскошными шевелюрами вошли: Джанлуиджи Буффон, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Лука Модрич, Йохан Кройфф, Роналдиньо, Эрнан Креспо и Златан Ибрагимович.

За лысых отвечают: Фабьен Бартез, Фабио Каннаваро, Яп Стам, Дуглас Майкон, Роберто Карлос, Эстебан Камбьяссо, Зинедин Зидан, Андрес Иньеста, Арьен Роббен, Роналдо Назарио и Тьерри Анри.

Ну и какая команда окажется сильнее?

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