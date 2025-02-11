📸 «Сити» подколол «Мадрид» и Винисиуса за упущенный «ЗМ». Посмотрите, какое фото клуб запостил перед матчем 🤣

Одной из главных линий противостояния «Ман Сити» и «Мадрида» стала последняя церемония вручения «Золотого мяча». Награду пророчили Винисиусу, но в день мероприятия пресса сообщила, что приз получит Родри.

«Реал» бойкотировал церемонию, а звезда «Сити» забрал свой «Золотой мяч». Перед встречей команд у Карло Анчелотти спросили, считает ли он правильным решение «королевского клуба» отказаться от посещения церемонии. Итальянец ответил однозначно:

«Не считаю это плохим решением. Мы не захотели участвовать в церемонии, потому что считали, что Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч».

Об упущенной главной индивидуальной награде Вини напомнили поклонники «горожан», вывесив ироничный баннер . «Сити» тоже решил подколоть соперника.

За пару часов до матча в официальном аккаунте клуба появился пост с тремя фотографиями игроков «Реала» на «Этихаде» и подписью: «Наши гости прибыли».

Одно фото выделяется особенно: Винисиус проходит мимо баннера с Родри и «Золотым мячом».

Как вам такой укол соперника перед игрой?

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