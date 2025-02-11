📸 «Сити» подколол «Мадрид» и Винисиуса за упущенный «ЗМ». Посмотрите, какое фото клуб запостил перед матчем 🤣
Одной из главных линий противостояния «Ман Сити» и «Мадрида» стала последняя церемония вручения «Золотого мяча». Награду пророчили Винисиусу, но в день мероприятия пресса сообщила, что приз получит Родри.
«Реал» бойкотировал церемонию, а звезда «Сити» забрал свой «Золотой мяч». Перед встречей команд у Карло Анчелотти спросили, считает ли он правильным решение «королевского клуба» отказаться от посещения церемонии. Итальянец ответил однозначно:
«Не считаю это плохим решением. Мы не захотели участвовать в церемонии, потому что считали, что Винисиус должен был выиграть «Золотой мяч».
Об упущенной главной индивидуальной награде Вини напомнили поклонники «горожан», вывесив ироничный баннер. «Сити» тоже решил подколоть соперника.
За пару часов до матча в официальном аккаунте клуба появился пост с тремя фотографиями игроков «Реала» на «Этихаде» и подписью: «Наши гости прибыли».
Одно фото выделяется особенно: Винисиус проходит мимо баннера с Родри и «Золотым мячом».
Как вам такой укол соперника перед игрой?
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