Что по шансам на «Золотой мяч» 2025-го? Лидер один тот же, а дальше есть варианты

Церемония вручения «Золотого мяча» проходит в конце октября, но отдают его по итогам предыдущего сезона. Его половина уже позади, поэтому можно прикинуть примерные шансы некоторых игроков.

Score 90, который часто представляет различные инфографики, считает, что наивысшие шансы по состоянию на февраль 2025-го, у Мохамеда Салаха («Ливерпуль»). Винисиус Жуниор («Мадрид») в этом списке потерял позиции и стал четвертым, а опередили его Рафинья Диас («Барселона») и Килиан Мбаппе («Мадрид»). На пятой строке − неожиданный Роберт Левандовски («Барселона»).

Пятерка по версии Goal.com повторяет два первых места, а вот на третьем – Ламин Ямаль («Барселона»). Кроме этого Левандовски выше, чем Килиан Мбаппе, а Винисиуса Жуниора в пятерке нет − он шестой.

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

2. Рафинья Диас, «Барселона».

3. Ламин Ямаль, «Барселона».

4. Роберт Левандовски, «Барселона».

5. Килиан Мбаппе, «Реал».

Чья версия пятерки главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года вам ближе?