В 24 у Винисиуса уже 38 желтых – у Зидана и Бензема было меньше за карьеру. Но за что чаще получает?

Винисиус Жуниор недавно получил очередную желтую карточку в матче Кубка Испании против «Леганеса» (3:2). Это его 11-е предупреждение в сезоне, что сравнимо с прошлогодним показателем. К 24 годам на его счету уже 38 желтых карточек. Такого темпа не было ни у Месси, ни у Роналду.

Это действительно много: у Зинедина Зидана за всю карьеру набралось 14 предупреждений, у Карима Бензема – 15.

Но как Вини их получает? Значительная часть карточек бразильца – не фолы, а неспортивное поведение. Вечные споры с арбитрами и симуляции. Из 38 желтых карточек только 10 были за фолы, остальные 28 — за неспортивное.