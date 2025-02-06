📸🎥 АПЛ хочет наказывать за празднования! Смотрим на примеры того, как теперь нельзя отмечать голы 🤯

В матче 24-го тура Премьер-лиги Майлз Льюис-Скелли из «Арсенала» отметил свой гол в ворота «Сити», повторив празднование Эрлинга Холанда.

Задорное празднование юного игрока «канониров» многим не понравилось, в жесте Майлза нашли неуважение к сопернику. И похоже, скоро такие празднования вообще исчезнут из английской лиги.

Вот, что говорит Тони Скоулз – директор АПЛ по футболу: «Некоторые празднования были забавными, они развлекали, но всему есть предел. Как только это переходит грань, с этим надо что-то делать».

По данным Sky Sports, Премьер-лига планирует начать наказывать за празднования, в которых можно рассмотреть критику и насмешку. Помимо жеста Льюиса-Скелли, есть и другие примеры «запрещенки».

Илиман Ндиай изобразил «чайку», празднуя гол «Брайтону» в 23-м туре этого сезона. Арбитр выписал игроку «горчичник».

Джейми Варди любит показывать на чемпионскую нашивку в матчах против «Тоттенхэма». Так он отметил гол «шпорам» в 23-м туре:

Джошуа Зиркзе отметил победный пенальти в серии одиннадцатиметровых в кубковом матче с «Арсеналом», изобразив пистолеты. Такое празднование тоже под запретом.

Подобный жест часто делает Фил Фоден, теперь ему придется придумать новое празднование.

Что думаете о запрете на подобные празднования?

🎥 «Из игроков высосали жизнь»: Пол Скоулз грустно говорит о современном футболе – привел в пример «МЮ» Аморима 😢

📸 В честь завершения сотрудничества с АПЛ Nike выпустит особый мяч. Он вдохновлен дизайном нулевых 🔥

🎥 «Было бы еще смешнее, если бы один показали». Клуб низшей английской лиги забавно обыграл выбор лучшего гола месяца