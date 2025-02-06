📸🎥 АПЛ хочет наказывать за празднования! Смотрим на примеры того, как теперь нельзя отмечать голы 🤯
В матче 24-го тура Премьер-лиги Майлз Льюис-Скелли из «Арсенала» отметил свой гол в ворота «Сити», повторив празднование Эрлинга Холанда.
Задорное празднование юного игрока «канониров» многим не понравилось, в жесте Майлза нашли неуважение к сопернику. И похоже, скоро такие празднования вообще исчезнут из английской лиги.
Вот, что говорит Тони Скоулз – директор АПЛ по футболу: «Некоторые празднования были забавными, они развлекали, но всему есть предел. Как только это переходит грань, с этим надо что-то делать».
По данным Sky Sports, Премьер-лига планирует начать наказывать за празднования, в которых можно рассмотреть критику и насмешку. Помимо жеста Льюиса-Скелли, есть и другие примеры «запрещенки».
Илиман Ндиай изобразил «чайку», празднуя гол «Брайтону» в 23-м туре этого сезона. Арбитр выписал игроку «горчичник».
Джейми Варди любит показывать на чемпионскую нашивку в матчах против «Тоттенхэма». Так он отметил гол «шпорам» в 23-м туре:
Джошуа Зиркзе отметил победный пенальти в серии одиннадцатиметровых в кубковом матче с «Арсеналом», изобразив пистолеты. Такое празднование тоже под запретом.
Подобный жест часто делает Фил Фоден, теперь ему придется придумать новое празднование.
Что думаете о запрете на подобные празднования?
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Считаю, пора еще взяться и за прозвища футболистов: Эль Пистолеро, Волшебник, Фараон, Могучий Мышонок, Батигол и, о, Боже, мистер Ювентус. Сажаем сразу, в помиловании отказать.
Прыжок Роналду с поворотом спиной к трибунам - неуважение к линейному судье. Бан на 8 лет.
Дзен Холланда - намек на эмоциональное состояние тренера соперников. Бан навсегда.
Вот идёт матч, ничья 1-1. Одна из команд играет в меньшинстве за недовольное лицо кипера относительно "кривого" пенальти в ворота его команды. Резервного кипера - молодого пацана - буквально прессуют игроки на каждом стандарте, но реф молчит. А пацан - держится. ВАР всю дорогу тянул при счёте 1-0, когда это было интересно одной из команд, а после 1-1 работает молниеносно. Последняя минута, ничья нужна команде, играющей в меньшинстве, как воздух. Опорник команды-противника выгрызает мяч вместе с ногами, но реф молчит; идёт пас в борьбу на фланг, где правый вингер тупо ударом локтем в челюсть "выигрывает борьбу" у крайнего дефа, но реф молчит, как и его ассистент; мяч идёт напу, который не гнушается поработать мельницей по корпусу догоняющего из последних сил защитника с перебинтованной головой (там всё нормально было - ВАР не даст соврать). Выход один-на-один, гол. Свисток звучит тут же, хотя остаётся ещё минута.
Но самое обидное для проигравшей команды - это, конечно, "пистолетики" после второго гола, да. С этим надо бороться, за это надо как-то наказывать, да. Ведь обида проигравшей команды, бившейся с мужеством, сравнимым (извините за пафос) с мужеством защитников крепости Осовец, именно из-за "пистолетиков". Именно "пистолетики" вызывают негодование.
Все события вымышлены, но вполне вероятны.
Извините за многобукв, закипел.