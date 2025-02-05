💣 АПЛ закручивает гайки: игрокам запретят празднования со «смыслом» 😳
Руководство английской Премьер-лиги хочет ввести запрет на эмоциональные празднования игроков.
Если точнее, то АПЛ хочет запретить футболистам высмеивать или критиковать кого-либо/что-либо в своих послеголевых эмоциях.
Источник информации близок к руководству лиги – уточняет Sky Sports.
В соцсетях буря недовольства.
💭 «Это будет самая жуткая вещь в АПЛ, которую я видел. Ужасно, если это правда».
💭 «Проснулся и охренел».
💭 «Игра закончена».
💭 «Серьезно? Пусть игроки повеселятся – это часть духа игры!»
💭 «Как они докажут чье-то намерение высказаться?»
💭 «Убьют красивую игру».
Игроков Сити, надеюсь, это завело по хорошему, и возможно в следующий раз уже они что-то придумают в ответ в случае победы над Арсеналом.
А то уже надоело смотреть на обнимашки после матчей.
Нужен перчик. Главное, чтобы не калечили друг друга.