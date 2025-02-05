💣 АПЛ закручивает гайки: игрокам запретят празднования со «смыслом» 😳

Руководство английской Премьер-лиги хочет ввести запрет на эмоциональные празднования игроков.

Если точнее, то АПЛ хочет запретить футболистам высмеивать или критиковать кого-либо/что-либо в своих послеголевых эмоциях.

Источник информации близок к руководству лиги – уточняет Sky Sports.

В соцсетях буря недовольства.

💭 «Это будет самая жуткая вещь в АПЛ, которую я видел. Ужасно, если это правда».

💭 «Проснулся и охренел».

💭 «Игра закончена».

💭 «Серьезно? Пусть игроки повеселятся – это часть духа игры!»

💭 «Как они докажут чье-то намерение высказаться?»

💭 «Убьют красивую игру».