📸 В честь завершения сотрудничества с АПЛ Nike выпустит особый мяч. Он вдохновлен дизайном нулевых 🔥
С сезона-2025/26 мячи для Премьер-лиги начнет делать Puma, текущий розыгрыш турнира станет последним в коллаборации с Nike.
АПЛ сотрудничала с американским брендом 25 лет, в честь прощания с английским первенством Nike выпустит особый мяч, которым футболисты будут играть в последней трети сезона.
Портал Footy Headlines, специализирующийся на футбольной экипировке, делится изображениями новинки от Nike.
Дизайн мяча вдохновлен легендарным Total 90, которым в АПЛ играли с 2004 по 2006 года.
Мяч выпустят и в желтом цвете.
Ожидается, что мяч начнут использовать примерно с конца февраля 2025 года.
Как вам новинка от Nike?
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