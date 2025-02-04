📸 В честь завершения сотрудничества с АПЛ Nike выпустит особый мяч. Он вдохновлен дизайном нулевых 🔥

С сезона-2025/26 мячи для Премьер-лиги начнет делать Puma, текущий розыгрыш турнира станет последним в коллаборации с Nike.

АПЛ сотрудничала с американским брендом 25 лет, в честь прощания с английским первенством Nike выпустит особый мяч, которым футболисты будут играть в последней трети сезона.

Портал Footy Headlines, специализирующийся на футбольной экипировке, делится изображениями новинки от Nike.

Дизайн мяча вдохновлен легендарным Total 90, которым в АПЛ играли с 2004 по 2006 года.

Мяч выпустят и в желтом цвете.

Ожидается, что мяч начнут использовать примерно с конца февраля 2025 года.

Как вам новинка от Nike?

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