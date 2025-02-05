В новом выпуске шоу Fan Debate , где известные футболисты дискутируют с болельщиками, компанию Джейми Каррагеру составил Пол Скоулз.

Экс-игроки и фанаты поразмыслили о том, как изменился футбол. Выводы Скоулзи оказались немного печальными:

«Мне хотелось играть с чувством свободы. Я постоянно смотрел футбол, когда был игроком, смотрел любые матчи, которые крутили по телеку. Но я почти не анализировал их, особо не погружался в это.

Мне кажется, сейчас из футболистов высосали жизнь. Я всегда возвращаюсь к «Манчестер Юнайтед», в последних матчах я наблюдал за их разминкой. Они прямо на разминке соблюдают расстановку – у них есть пятерка защитников, продвижение мяча, игра головой. Они даже начали отрабатывать стандарты, прямо на глазах у всех начали отрабатывать оборону при стандартах.

Да ладно, это же разминка! Хочется просто отточить касание, получить удовольствие от простого удара по мячу. А сейчас все настолько зациклены на тактическом аспекте – у меня бы мозг вскипел от этого, не уверен, что вообще бы смог провести матч».

Согласны с вердиктом Пола?

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😖 Правильно говорят... футбол уже не тот. Посмотрите, какие голы забивали в АПЛ 20 лет назад