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🎥 «Было бы еще смешнее, если бы один показали». Клуб низшей английской лиги забавно обыграл выбор лучшего гола месяца

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Клубы низших футбольных лиг Англии довольно редко дают поводы для вирусной реакции в соцсетях. Команда из четвертого дивизиона «Джиллингем» сорвал куш, опубликовав короткое видео о выборе лучшего гола января.

Вот как оно выглядит:

Тоже не поняли, что не так? В январе 2025-го «Джиллингем» провел четыре игры: проиграл «Бромли» (0:3) и «Донкастеру» (0:1), сыграл вничью с «Транмер Роверс» (1:1) и «Гримсби» (1:1). − забил два мяча и пропустил шесть.

Разгадка в том, что в обоих ничейных матчах соперник забивал автоголы. Так вышло, что за весь первый месяц нового года у «Джиллингема» ноль собственных мячей. Грустно, но обыграли этот момент отлично.

Вот как отреагировали в комментариях:

💭 «Это очень смешно, но было бы еще смешнее, если бы они показали один из автоголов».

💭 «Жду, когда они вручат «гол месяца» игроку-сопернику».

💭 «Надеюсь, что клубы АПЛ тоже начнут делать подобные видео».

💭 «Очень сложный выбор, я бы не справился».

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