🎥 «Важно оставаться скромным». Блогер случайно встретил маму Льюиса-Скелли – она рассказала, как вырастить профи ❤️

Майлз Льюис-Скелли устроил перформанс в матче 24-го тура АПЛ против «Ман Сити». 18-летний игрок «Арсенала» забил гол, который отпраздновал в стиле Холанда , напомнив норвежцу его слова в предыдущей встрече команд .

За сутки до матча ведущий канала Dose of Society гулял по Лондону в поисках контента, его блог состоит из уличных интервью с обычными людьми. Парень подошел к женщине и попросил назвать необычный факт о ней.

Удивить она смогла: «Мой сын будет играть в АПЛ против «Ман Сити» в воскресенье! Мой сын – Майлз Льюис-Скелли».

А затем женщина рассказала, каково быть мамой профессионального футболиста:

«Это хлопотно, но я все еще остаюсь матерью. Если ты получаешь правильную поддержку, поддержку от семьи, тогда все возможно. Важно быть благодарным, оставаться скромным и приземленным, быть семьей, оставлять рядом правильных людей.

Нужно получать поддержку, в которой человек нуждается. У нас есть платформа, помогающая родителям, которые растят молодых футболистов. Родителям поддержка тоже нужна. Меня зовут Марсия, я из Лондона».

Как вам советы для молодых игроков?

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