Артета хулиганил еще хуже Холанда. Тыкал в глаза соперникам и не слушал партнеров
Почти все люди, одетые в красную форму на севере Лондона в воскресенье вечером, мстительно смеялись над Эрлингом Холандом: забивший «ноунейм» Льюис-Скелли, Габриэл и весь «Эмирейтс» под трек Humble Кендрика Ламара.
Все из-за сентябрьской дерзости Холанда в адрес главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты: «Оставайся скромным, а». Тогда выпад молодого форварда в сторону тренера выглядел неуважительно, а за Артетой закрепилась репутация невинной жертвы.
Однако в молодости испанец позволял себе куда больше дерзости. Например, однажды ткнул пальцем в глаз игроку «Блэкберна», а затем продолжал доказывать свою правоту, несмотря на попытки партнёров его успокоить.