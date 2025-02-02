🎥 Укол в адрес Холанда? Посмотрите, что сделал Льюис-Келли после гола в ворота «Сити» 😁
«Арсенал» не жалеет «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ. Уже на 6-й минуте встречи Мартин Эдегор вывел свою команду вперед, во втором тайме преимущество «канониров» увеличил Томас Парти.
На 62-й минуте отличился Льюис-Скелли.
Взятие ворот Майлз отметил, изобразив медитацию.
Именно так свои голы празднует Эрлинг Холанд.
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В матче первого тура между игроками произошла стычка, в ходе которой Эрлинг выкрикнул в лицо Майлзу: «Ты кто, #####, такой?»
Теперь у Холанда такого вопроса не возникнет.
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