🎥 Укол в адрес Холанда? Посмотрите, что сделал Льюис-Келли после гола в ворота «Сити» 😁

«Арсенал» не жалеет «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ. Уже на 6-й минуте встречи Мартин Эдегор вывел свою команду вперед, во втором тайме преимущество «канониров» увеличил Томас Парти.

На 62-й минуте отличился Льюис-Скелли.

Взятие ворот Майлз отметил, изобразив медитацию.

Именно так свои голы празднует Эрлинг Холанд.

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В матче первого тура между игроками произошла стычка, в ходе которой Эрлинг выкрикнул в лицо Майлзу: «Ты кто, #####, такой?»

Теперь у Холанда такого вопроса не возникнет.

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