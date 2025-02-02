🎥 Первоклассный троллинг от «Арсенала»! «Канониры» выбрали идеальную песню для празднования разгрома «Сити» 🤫
«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» – 5:1 в домашнем матче. К голу Эдегора из первого тайма во второй половине встречи добавились мячи Парти, Льюиса-Скелли, Хавертца и Нванери.
«Канониры» эффектно напомнили Холанду его слова в адрес Артеты в игре первого круга – «Stay humble, eh!». Тогда Эрлинг посоветовал тренеру быть скромнее, теперь «Арсенал» креативно дает норвежцу тот же совет.
После матча над «Эмирейтс» зазвучала песни Humble Кендрика Ламара, в треке есть строчки «Sit down, be humble» – «Сядь, будь скромным».
Эрлинг вообще натерпелся в этом матче. В первом тайме ему досталось от Габриэла, а Льюис-Скелли подколол соперника после своего гола в ворота Ортеги.
И кто теперь главный скромник в АПЛ?
🎥 Вендетта Габриэла. Защитник «Арсенала» эффектно отомстил Холанду за бросок мяча в голову
🎥 Укол в адрес Холанда? Посмотрите, что сделал Льюис-Келли после гола в ворота «Сити» 😁
Упс, он сделал это снова. Реакция Гвардиолы на четвертый гол «Арсенала» – 😢
https://m.vk.com/video500048688_456239101