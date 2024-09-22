«Ты кто, #####, такой?» 17-летний пацан из «Арсенала» выбесил Холанда

«Манчестер Сити» и «Арсенал» выдали огненный центральный матч не только тура, но и всего первого круга − 2:2.

Игра получилась во многом драматической, так как уже в первом тайме «Сити» потерял из-за травмы Родри, главный арбитр Майкл Оливер допустил несколько серьезных ошибок, а Леандро Троссард отправился отдыхать после двух желтых карточек.

Второй тайм превратился в фирменный навал от команды Пепа Гвардиолы. Статистика ярко показывает, что происходило на поле.

Вплоть до последних минут «Арсенал» вел в счете 2:1, но «Ман Сити» смог вырвать ничью благодаря добиванию Джона Стоунза. Эрлинг Холанд был так рад, что схватил мяч, а потом специально (или все же нет?) зарядил им в голову защитнику «канониров» Габриэлю, который в расстроенных чувствах натянул на нее майку.

Бразилец не сразу понял, что произошло, а затем полез разбираться с норвежцем. Возникла стычка, во время которой рядом с Холандом внезапно оказался 17-летний дебютант «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли. Он также попытался потолкаться, на что получил вопрос от Эрлинга «а ты кто, #####, такой?»

Забавно, что Льюис-Скелли вышел на поле, уже имея при этом желтую карточку. Он получил ее, когда еще был на скамейке запасных.