📸 «С пивком потянет». Фанат показал закуску на матче тайской лиги – впечатлительным не смотреть 😬

Просмотр любого матча скрасит бокальчик пенного и сытная закуска. Обычно на стадионах болельщикам предлагают стандартный набор: картошка, бургеры, хот-доги – хотя и с этим частенько бывают проблемы.

Угощения становятся изощреннее за пределами западных стадионов. Болельщик посетил арену тайского «Патхум Юнайтед», где приобрел стаканчик сушеных насекомых, приправленных жаренными червями.

За такое лакомство фанат заплатил 2,38 фунтов стерлингов – 100 тайских бат.

В соцсетях делятся впечатлениями от фото:

💭 «С пивом – вообще без проблем».

💭 «Я бы не стал это есть, но давайте честно: если вы считаете нормальным платить в пять раз больше за подгоревший бургер, то у вас неправильное представление о стоимости еды».

💭 «Цены на жуков выходят из-под контроля!»

💭 «Это просто белок из будущего».

💭 «Тот, кто не решится хотя бы попробовать это, полнейший слабак! Это же местная еда».

А вы бы попробовали такое угощение? Может, уже пробовали?

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