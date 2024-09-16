Фанат показал жуткий хот-дог со стадиона соперника «Рексхэма». На аренах АПЛ есть более неприятная еда 🤮

Клуб третьей английской лиги «Нортхэмптон» точно вошел в историю. Болельщик посетил одну из последних игр команды и в какой-то момент почувствовал голод.

Обычно на английских стадионах можно найти фиш-энд-чипс, пиво, панини, пиццу, бургеры, пироги и, конечно же, хот-доги. Наш герой решил взять именно «горячую собаку» и каково было удивление, когда вместо булочки с сосиской ему дали... вот эту вот булочку с сосиской. Причем за 4,5 фунта!

Да, вы все правильно прочитали: обычная длинная булка для хот-дога и сосиска странного вида за такую немалую сумму. Ни соуса, ни огурцов, ни чего бы то ни было еще.

По этому поводу аккаунт Footy Scran, собирающий фото еды с разных стадионов мира, устроил опрос − жрачка/хавчик или нет, Scran или No Scran. Его результаты говорят сами за себя.

Ситуацию ухудшает тот факт, что именно в Нортхэмптоне ежегодно проходит фестиваль хот-догов и сидра. И нам нем еда выглядит так, как должна.

Справедливости ради, в АПЛ тоже есть еда, за которую просят немалые деньги, но она выглядит, мягко говоря, не очень.

Нечто, называющееся «бургером», за 5 фунтов на «Энфилде».

Целых 5,9 фунтов за хот-дог на «Стэмфорд Бридж». Но здесь можно найти оправдание в том, что размер сосиски внушает и явно утолит голод.

Ожидание и реальность с домашней арены «Вест Хэма».