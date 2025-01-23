«Даже тюремная еда выглядит лучше». Англичане в шоке от того, чем кормят на матче Чемпионшипа

Популярный аккаунт в соцсети Х Footy Scran, собирающий фото того, чем кормят на футбольных стадионах, показал очередной «шедевр». На этот раз перед богом кулинарии провинился клуб Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей».

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Нечто под названием филадельфийский чизстейк продается на стадионе «Хиллсборо» за 5 фунтов. Судя по фото, в состав входит булка, перец или помидоры, а также сыр и нечто, отдаленно напоминающее говяжий язык.

И да, даже клуб из Филадельфии «Филадельфия Юнион» не понял, что это за еда.

Вот как отреагировали на увиденное футбольные болельщики:

💭«Выглядит как будто кому-то пересаживают легкое».

💭«Нет ну это объявление войны».

💭«Преступление против человечества».

💭«У британцев худшая еда, которой они еще и гордятся».

💭«Даже тюремная еда выглядит лучше, чем это».

А как вам эта вершина кулинарии из Англии? Пишите в комментариях.