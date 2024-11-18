📸На матче студенческих команд фанат заказал пиццу и курицу. Никогда не догадаетесь, во сколько ему все обошлось 🤯

Болельщик университетской команды по игре в американский футбол был в шоке, когда после матча за заказанную еду с него потребовали огромную сумму.

Подкастер и ведущий Билл Кракомбергер рассказал в соцсети X, что одному из его друзей выставили безумный счет после того, как он заказал еду в вип-люксе стадиона университета Невады в Лас-Вегасе, где играла местная команда против университета Сан-Диего.

За шесть кусков пепперони и стандартное ведерко куриных тендеров он заплатил целых 653 долларов. В это было бы сложно поверить, если бы автор не выложил не только еду, но и чек, на котором видно, что только пицца обошлась в 300 долларов − по 50 уе за кусок.

Хрустящие куриные тендеры завесили 190 долларов, а административные сборы и налоги составили чуть более 163 долларов.

Судя по всему, пиццу делали не на месте, а доставили на стадион из местного ресторана «Пицца Рок». Если зайти в онлайн-меню заведения, то один кусок той же пепперони стоит всего 21 доллар. Видимо остальное − надбавка за доставку.

В комментариях пошутили, что дешевле было заказать десять пицц из Dominos и попросить курьера доставить их к входу на стадион.