Шок! На «Этихаде» нашли нормальную еду и теперь фанаты считают, что у «Ман Сити» на одно нарушение меньше 😂

Аккаунт в соцсети X Footy Scran продолжает собирать лучшую и худшую еду, которую продают на спортивных событиях. На днях к ним в руки попало то, от чего бы вы точно не отказались.

На домашней арене «Манчестер Сити» «Этихаде» всего за 9,5 фунтов можно приобрести такой замечательный набор, состоящий из мелко порубленного стейка с перцем и картофелем фри. Блюдо не только выглядит прекрасно, но и явно очень даже вкусно.

В опросе нормальный ли это хавчик или нет, подавляющее большинство ответило, что вполне.

А вот какие комментарии оставляли пользователи:

💭 «Через бухгалтерию «Ман Сити» проходит как 25 фунтов».

💭 «Я хожу на каждую игру и никогда в жизни такого не видел».

💭 «Выглядит хорошо! Я бы попробовал. Тем, кто говорит, что это дорого, вы были на футбольном матче? Вся еда и напитки с завышенными ценами!»

💭 «За такую еду «Сити» должны докинуть примерно 30 очков!»

💭 «Ладно, прощаем. Теперь у вас 114 нарушений».

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