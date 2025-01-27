🔥 Скандальный Майкл Оливер обслужит матч «Барсы» и «Аталанты». Изучаем статистику арбитра

В рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов в гости к «Барселоне» заглянет «Аталанта», после семи матчей соперники входят в топ-8 лучших команд турнира.

На игру назначена английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Именно Майкла Оливера Джанлуиджи Буффон назвал человеком с мусорным баком вместо сердца. В 2018 году «Юве» со счетом 0:3 уступил «Мадриду» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, а в ответной встрече устроил камбэк.

В самой концовке второго матча Оливер назначил одиннадцатиметровый в ворота «бьянконери» и при этом удалил Буффона. Криштиану Роналду реализовал пенальти, «Реал» прошел в полуфинал, одержав победу со счетом 4:3 по сумме двух встреч.

А как Оливер работал на матчах «Барсы» и «Аталанты»?

Англичанин обслуживал три матча «блауграны»: поражение «Баварии» 0:3 в сезоне-2021/22, победа над киевским «Динамо» 2:1 в сезоне 2020/21 и нулевая ничья с пражской «Славией» в сезоне-2019/20. Все игры проходили в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Встречи «Аталанта» Оливер тоже обслуживал трижды: ничья 1:1 со «Спортингом» в сезоне-2023/24 (ЛЕ), ничья 1:1 с «Лейпцигом» в сезоне-2021/22 (ЛЕ) и победа над «Валенсией» 4:1 в сезоне-2019/20 (ЛЧ).

В грядущей встрече на Оливера будет оказываться дополнительное давление, ведь в недавнем туре Премьер-лиги арбитр сумел отличиться. Прямую красную, которую Майкл показал Льюису-Скелли из «Арсенала», обсуждает вся Англия.

Чего ждете от Оливера в матче ЛЧ?

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