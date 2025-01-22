Баллак назвал секретного фаворита, способного остановить «Ливерпуль». Вы удивитесь, кто это

Вчера в седьмом туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» вырвал победу у «Лилля» (2:1) и продолжает идти в еврокубке без поражений. Учитывая тот факт, что в АПЛ команда Слота также лидирует, именно мерсисайдцы – главные фавориты на победу в обоих соревнованиях.

Но Михаэль Баллак, экс-игрок «Баварии» и «Челси», отдал должное не только «Ливерпулю», но и назвал секретную команду, способную остановить фаворита.

«Это «Ливерпуль» [фаворит], который сейчас доминирует в Лиге чемпионов». Я сильно удивлен тем, как Арне Слот справился с окончанием эры Юргена Клоппа [и переходом на новую]. Всегда вдвойне сложнее, когда приходишь после таких великих людей, как Клопп или Жозе Моуринью в моем бывшем клубе «Челси», который добился многого уникального».

«Я считаю «Аталанту» тайным фаворитом. У них есть четкий план в атаке и обороне, и они доминировали над леверкузенским «Байером» в прошлогоднем финале Лиги Европы», – объяснил Баллак.

В настоящее время «Аталанта» занимает четвертое место в Лиге чемпионов, уступив в турнире лишь «Мадриду».