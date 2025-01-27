🔥 «Барселона» – самая забивающая команда Европы. Только каталонцы пробили сотню за сезон 😱
Пока мадридский «Реал» ждет очередного разгрома и отрывается в турнирной таблице Ла Лиги, «Барселона» имеет полное право называться самой зрелищной командой Европы.
На сегодняшний день никто не преодолел отметку в 100 голов за сезон. Кроме «Барсы», у которой уже 101 забитый мяч.
И даже если брать среднее количество голов за игру, то у сине-гранатовых лишь один конкурент – «ПСВ».
Что выбираете – трофеи или голы?
Но с другой стороны, чем смотреть унылый футбол Вальверде, или ужасный футбол Кумана, и не выигрывать ничего, так лучше уж посмотреть красивый зрелищный футбол Флика, от которого получаешь удовольствие, даже если не победил - хоть не стыдно.
Ну а трофеи, думаю придут, молодежь матереет, набирается опыта, клопповский Ливерпуль показывал красивую игру, но тоже не сразу взял ЛЧ.