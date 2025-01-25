🎥 Судейский скандал в АПЛ из-за удаления Льюиса-Скелли! «Арсенал» – рекордсмен лиги по красным карточкам 🤬
Первый тайм матча «Вулверхэмптона» и «Арсенала» в рамках 23-го тура Премьер-лиги закончился судейским скандалом.
На 43-й минуте Льюис-Скелли попал шипами в ногу Мэтту Доэрти, который убегал в контратаку. Майкл Оливер, главный арбитр встречи, показал игроку «Арсенала» красную карточку.
Для «Арсенала» это четвертая красная в этом сезоне АПЛ – это рекорд турнира в текущем розыгрыше.
Болельщики недовольны:
💭 «Я ненавижу «Арсенал», но это точно не красная! Мы видим такие нарушения в каждом матче. Какой смысл в VAR, если он не исправляет судейские ошибки? Майкл Оливер снова в деле, ему всегда нужно быть главным героем».
💭 «Нарушение грубое, но Льюис-Скелли был на своей половине поля, это даже не фол последней надежды, желтой было бы достаточно».
💭 «Доэрти убегал в атаку не один, это точно не фол последней надежды. Как вообще это можно расценить за красную? Идиот Майкл Оливер превзошел себя».
💭 «Если это действие Льюиса-Скелли будет расценен как серьезное нарушение правил, то в каждой игре будет поток красных карточек. Я пересмотрел это уже восемь раз, это действие тянет на желтую карточку. Нелепое решение Майкла Оливера».
💭 «Самая нелепая красная карточка в истории Премьер-лиги. Наглядное подтверждение того, что Премьер-лига, Майкл Оливер и все официальные лица лиги хотят, чтобы «Ливерпуль» без проблем взял титул».
На 70-й минуте Майкл Оливер уравнял составы: Жоао Гомес получил вторую желтую за фол на Юрриене Тимбере.
Через четыре минуты после удаления Гомеса Риккардо Калафьори вывел «канониров» вперед.
Как вам работа Оливера?
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