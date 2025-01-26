📸 «Олд Траффорд» снесут для постройки нового стадиона. Смотрим, как может выглядеть будущая арена «МЮ» 🔥

На «Олд Траффорде» протекает крыша, по полю и трибунам бегают крысы, стадион нуждается в реконструкции. Похоже, дом «красных дьяволов» скоро будет тяжело узнать.

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что правительство поддерживает проект реконструкции вокруг «Олд Траффорда». В планы входит постройка нового жилья, общественного и коммерческого пространства.

При этом в основе проекта лежит создание нового стадиона для манкунианцев, утверждает клуб: «Хотя «Манчестер Юнайтед» будет отвечать за развитие стадиона, потребуется поддержка государственных органов, чтобы разблокировать более широкие возможности, включая улучшение транспортной инфраструктуры».

Как пишет, Майк Киган из Daily Mail, ожидается, что «Олд Траффорд» будет снесен для строительства новой арены «Ман Юнайтед». Есть первые концепты:

Предполагается, что новый стадион будет рассчитан на 100 тысяч мест. Проект, получивший название «северный «Уэмбли», обойдется в 2 млрд фунтов стерлингов, работы могут начаться уже в этом году, добавляет издание.

Что думаете о столь масштабных планах?

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