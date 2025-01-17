🎥 Антони не забил «Саутгемптону» с двух метров! Реакция Аморима – полное отчаяние

«Манчестер Юнайтед» настрадался в матче 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона». На 43-й минуте мяч отрикошетил от Мануэля Угарте прямо в ворота Андре Онана, а на 59-й минуте Рубена Аморима ждало еще одно потрясение.

Антони, вышедший на замену на старте второго тайма, не забил с двух метров! Бразилец упал и не смог замкнуть отличный прострел Алехандро Гарначо, Аарон Рэмсдейл без особых проблем забрал мяч.

Аморим, кажется, лишился дара речи, а сам вингер нервно улыбался.

К счастью, у «Ман Юнайтед» был Амад Дилло. Юноша сравнял счет на 82-й минуте, а к концу встречи оформил хет-трик. Итоговый счет – 3:1 в пользу «красных дьяволов».

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