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Рейтинг всех стадионов клубов АПЛ – от худших к лучшим. Сможете угадать, кто занял первые три места?

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От гигантских футуристических сооружений, возвышающихся над городскими небоскребами, до маленьких, но яростно громких стадионов, спрятанных среди террасных домов. В АПЛ очень много самобытных команд, но еще больше арен, которые помнят многое.

Каждый стадион имеет свой шарм и очаровывает по-разному, а играют на них лучшие клубы мира. Daily Mail решил подвести итоги года рейтингом стадионов клубов АПЛ – от худшего к лучшему.

«Энфилд» только пятый, «Этихад» не вошел в десятку. The Athletic составил рейтинг всех стадионов Премьер-лиги

Журналист в течение года посетил их все и выставил субъективную оценку по следующим критериям: атмосфера, опыт выездного фаната, удобства, эстетика, характер и история. Вот что получилось.

20. «Борнмут» и «Виталити Стэдиум» – 1910 год – 11 379 зрителей

19. «Брентфорд» и «Брентфорд Комьюнити» – 2020 год – 17 250 зрителей

18. «Саутгемптон» и «Сент-Мэрис Стэдиум» – 2001 год – 32 834 зрителя

17. «Вест Хэм» и «Лондон Стэдиум» – 2012 год – 62 500 зрителей

16. «Кристал Пэлас» и «Селхерст Парк» – 1924 год – 25 486 зрителей

15. «Ипсвич» и «Портман Роуд» – 1884 год – 30 014 зрителей

14. «Лестер» и «Кинг Пауэр Стэдиум» – 2002 год – 32 259 зрителей

13. «Брайтон» и «Фалмер» – 2011 год – 31 876 зрителей

12. «Вулверхэмптон» и «Молинью» – 1889 год – 31 750 зрителей

11. «Фулхэм» и «Крэйвен Коттедж» – 1896 год – 29 589 зрителей

10. «Челси» и «Стэмфорд Бридж» – 1877 год – 40 173 зрителей

Поездка на «Стэмфорд Бридж» доставит вам массу удовольствия, даже если временами стадион будет казаться немного устаревшим. С точки зрения впечатлений от выездного дня он находится в одном ряду с лучшими – сюда легко добраться на лондонском метро, а в нескольких минутах ходьбы расположено множество пабов и ресторанов.

Один минус – прогулка к стадиону не вызывает такого восторга, как другие – вспомните «Сент-Джеймс Парк» или «Энфилд» и то, как они заметны в своих городах.

Хотя вид внутри стадиона хороший, и болельщики чувствуют себя близко к полю, «Стэмфорд Бридж» больше похож на огромный торговый центр или гостиничный комплекс. А учитывая все те деньги, которые потратили за последние годы, кажется, что стадион на 40 173 места слишком мал для команды. Это уже поняли владельцы, рассматривающие различные варианты.

9. «Манчестер Юнайтед» и «Олд Траффорд» – 1910 год – 74 310 зрителей

«Олд Траффорд рушится», – поют гостевые болельщики. Они не ошибаются – обещанная реконструкция или снос бульдозером Театра Мечты не может наступить достаточно скоро. Но при всех своих недостатках – еда здесь тоже не самая лучшая – «Олд Траффорд» по-прежнему остается титаном европейских футбольных стадионов и входит в список многих болельщиков, приезжающих в страну из-за рубежа. Хотя добраться до него не так просто, как до соперников из Манчестера.

Атмосфера на стадионе по-прежнему бурная, особенно на больших матчах, а сам стадион пропитан историческими моментами.

8. «Эвертон» и «Гудисон Парк» – 1892 год – 39 572 зрителей

7. «Манчестер Сити» и «Этихад» – 2002 год – 53 600 зрителей

Как и во всех клубах так называемой «большой шестерки», атмосфера на стадионе может быть потрясающей в большие вечера Лиги чемпионов или когда в город приезжают соперники из Манчестера, но в обычном субботнем матче с командой из нижней половины таблицы вы можете услышать каждый кашель и шорох.

Что касается впечатлений от выездных дней и удобств, то немногие в стране могут сравниться с «Этихадом». Манчестер – один из лучших городов для того, чтобы выпить до или после матча, стадион находится в пешей доступности от железнодорожной станции Пикадилли и имеет множество вариантов парковки.

Довольно новая Южная трибуна и планируемое строительство Северной трибуны делают эту арену одну из 10 крупнейших спортивных стадионов Великобритании, и, несмотря на то, что ему всего два десятилетия, в нем много истории, включая знаменитый гол Серхио Агуэро.

6. «Ньюкасл» и «Сент-Джеймс Парк» – 1892 год – 52 350 зрителей

5. «Ноттингем Форест» и «Сити Граунд» – 1898 год – 30 404 зрителя

4. «Астон Вилла» и «Вилла Парк» – 1897 год – 42 682 зрителя

3. «Ливерпуль» и «Энфилд» – 1884 год – 61 276 зрителей

Автор рейтинга, как корреспондент Mail Sport по Мерсисайду, бывает на каждом домашнем матче на «Энфилде», поэтому может дать истинное представление о том стадионе, которые многие хотели бы видеть на первом месте. Когда в город приезжает большая команда или в европейскую ночь, не так много мест в мире создают более серьезный шум.

Но когда приезжает кто-то другой, надо сказать, атмосфера может быть довольно сдержанной и тихой. Тем не менее, с учетом новых разработок на «Энфилд Роуд Энд» и Главной трибуне, для болельщиков это по-прежнему одна из лучших площадок в Европе. Он наполнен характером и историей своего 140-летнего существования.

Когда смотришь на «Энфилд» с горизонта, новая главная трибуна выглядит как что-то из научно-фантастического фильма. Ливерпуль – отличный город для выездных болельщиков, хотя тот факт, что он находится в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, снижает его популярность и лишает первого места.

2. «Арсенал» и «Эмирейтс» – 2006 год – 60 704 зрителя

Болельщики «Арсенала» должны поблагодарить Микеля Артету за то, что он вдохнул жизнь в стадион «Эмирейтс». Очень помогает то, что команда находится на лучшем уровне с начала 2000-х годов. Но на «Эмирейтс» теперь можно зажигать каждую неделю. Он все еще выглядит совершенно новым, до него легко добраться на общественном транспорте, а большая гостевая трибуна в углу – отличное место, чтобы следить за своей командой.

Еда и напитки немного дороговаты, но «Эмирейтс» – это хороший выезд, а до и после матча можно легко добраться до Лондона, и создается впечатление, что большинство новых стадионов построены по проекту «Арсенала». Он стоит тех денег, которые они на него потратили.

1. «Тоттенхэм» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» – 2019 год – 62 580 зрителей

Впервые с начала 1960-х годов «Тоттенхэм» занимает первое место в турнирной таблице. Этот стадион выглядит как нечто из будущего, его архитектура поражает воображение, а на территории стадиона вы найдете самые лучшие блюда и напитки, включая бар Goal Line, который при длине 65 метров – самый длинный в Европе.

Несмотря на то, что в последние годы «шпоры» не демонстрируют выдающихся результатов на поле, их стадион, безусловно, оснащен по последнему слову техники и достоин посещения любого болельщика – даже если ваша команда на нем не играет.

Атмосфера на стадионе достойная, но лучше, когда в город приезжают большие команды, как в случае с любой из команд в этом списке. На стадионе можно увидеть исторические моменты, например, белый круг на полу, который обозначает прежний центр поля на «Уайт Харт Лейн».

Единственное, что его подводит, – это плохое транспортное сообщение, и это несмотря на то, что стадион находится в Лондоне. Прогулка от станции Seven Sisters всегда дольше, чем вы думаете, станция лондонского метро White Hart Lane недостаточно велика, чтобы обслуживать такой большой стадион, а добираться до него на машине – сущий кошмар, учитывая пробки и отсутствие возможности припарковаться.

Оригинал: Daily Mail

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