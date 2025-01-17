🎥 Зиркзе слишком бурно отметил победный гол Диалло! Теперь Джошуа может столкнуться с санкциями 😬

Амад Диалло осчастливил поклонников «Ман Юнайтед» – вингер оформил хет-трик, обеспечив «красным дьяволам» победу над «Саутгемптоном» со счетом 3:1.

Когда на 90-й минуте Амад вывел манкунианцев вперед, радовалась вся команда, но Джошуа Зиркзе был даже слишком эмоционален. Во время празднования он с криком схватился за пах.

Фотографы смогли запечатлеть все эмоции игроков.

Такое празднование рискует обернуться проблемами для молодого игрока. Футбольная ассоциация Англии (FA) может наложить на голландца штраф и даже наказать дисквалификацией за подобный жест.

В футболе преценденты бывали. Из последнего – на Евро-2024 Джуд Беллингем тоже схватился за пах, а после получил бан на один матч и штраф в размере 30 тысяч евро.

В 2019 году Диего Симеоне и Криштиану Роналду выбили бинго, обменявшись жестами с касанием паха. Тогда тренеру «Атлетико» и футболисту «Ювентуса» пришлось заплатить штраф – по 20 тысяч евро, но обошлось без дисквалификаций.

Надеемся, шалость Зиркзе ускользнет от глаз руководства лиги.

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