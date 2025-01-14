🎥 Пабло Маффео не перестает думать о «Мадриде». Защитник потроллил «сливочных» за разгромное поражение «Барсе» 😡

Пабло Маффео – главный оппонент Винисиуса и «Мадрида» в Испании. Защитник «Мальорки» обещал нокаутировать бразильца за 10 секунд, но в полуфинале Суперкубка испанец сам оказался на газоне после легкого касания вингера «Реала».

В перерыве Вини и Пабло сцепились в подтрибунке, встреча команд вообще закончилась массовой дракой. После финального свистка в туннеле бразилец сцепился уже с Мануэлем Морланесом, одноклубникам пришлось сдерживать Винисуса.

«Мадрид» выбил «Мальорку» из Суперкубка, но в финале «сливочных» со счетом 5:2 разгромила «Барселона».

Поражение «Реала» очень обрадовало игроков «Мальорки». На тренировке перед встречей с «Вильярреалом» Маффео потроллил «королевский клуб» – с улыбкой на пальцах показал счет 5:2.

Может, кому-то стоит больше думать о собственной команде?

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