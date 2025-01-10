🎥 Винисиус зарубился с хавбеком «Мальорки» на поле. Их борьба продолжилась после матча в подтрибунке

Полуфинал Суперкубка Испании между «Мальоркой» и «Мадридом» закончился массовой дракой. Обе стороны считают виноватыми противников, а провокационные разговоры были еще до игры.

Когда казалось, что эмоции немного улеглись и часть игроков шла в подтрибунку, в сторону хавбека «Мальорки» Мануэля Морланеса рванул тренер вратарей Луис Льопис. Он явно был вне себя от злости и его пытались удержать как охрана, так и представители штаба «Мадрида». Кажется, что у него были какие-то серьезные претензии к игроку.

Спустя минуту действие продолжилось в подтрибунке, но действующие лица изменились: вместо Льописа на Морланеса кидался Винисиус Жуниор. Благо, что его также смогли удержать, так как намерения у него были явно не благие.

Остается только догадываться, что стало триггером для Льописа и Винисиуса. Вполне вероятно, что тренер вратарей защищал бразильца, но нельзя исключать обратное.