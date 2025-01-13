«Барса» забила «Мадриду» пять голов в финале Суперкубка! Вспоминаем самые крупные победы каталонцев в класико 🔥

Второй раз за сезон «Барса» громит «Мадрид», в финале Суперкубка Испании «блауграна» обыграла «королевский клуб» со счетом 5:2. Еще до перерыва подопечные Флика забили четыре гола, на 56-й минуте они остались в меньшинстве – возможно, каталонцы забили бы больше, играя полным составом.

В истории главного испанского противостояния и раньше были разгромы. Портал Score90 вспомнил самые крупные победы «Барсы» над «Реалом».

5:0 в Ла Лиге, сезон-2010/11

4:0 в Ла Лиге, сезон-2024/25

4:0 в Ла Лиге, сезон-2015/16

4:0 в Ла Лиге, сезон-2021/22

5:1 в Ла Лиге, сезон-2018/19

6:2 в Ла Лиге, сезон-2008/09

5:2 в финале Суперкубка Испании, 2025 год

3:0 в Ла Лиге, сезон-2005/06

3:0 в Ла Лиге, сезон-2004/05

3:0 в Кубке Испании, сезон-2018/19

3:0 в Ла Лиге, сезон 2017/18

Какой из матчей ваш любимый?

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