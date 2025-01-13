«Барса» забила «Мадриду» пять голов в финале Суперкубка! Вспоминаем самые крупные победы каталонцев в класико 🔥
Второй раз за сезон «Барса» громит «Мадрид», в финале Суперкубка Испании «блауграна» обыграла «королевский клуб» со счетом 5:2. Еще до перерыва подопечные Флика забили четыре гола, на 56-й минуте они остались в меньшинстве – возможно, каталонцы забили бы больше, играя полным составом.
В истории главного испанского противостояния и раньше были разгромы. Портал Score90 вспомнил самые крупные победы «Барсы» над «Реалом».
5:0 в Ла Лиге, сезон-2010/11
4:0 в Ла Лиге, сезон-2024/25
4:0 в Ла Лиге, сезон-2015/16
4:0 в Ла Лиге, сезон-2021/22
5:1 в Ла Лиге, сезон-2018/19
6:2 в Ла Лиге, сезон-2008/09
5:2 в финале Суперкубка Испании, 2025 год
3:0 в Ла Лиге, сезон-2005/06
3:0 в Ла Лиге, сезон-2004/05
3:0 в Кубке Испании, сезон-2018/19
3:0 в Ла Лиге, сезон 2017/18
Какой из матчей ваш любимый?
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