😡 Пакет «Мадрида», единственное удаление Месси, нападки от ТВ «Реала». На класико назначен скандальный арбитр Хиль Мансано

Главным арбитром грядущего финала Суперкубка Испании, в котором сразятся «Барса» и «Мадрид», назначен Хесус Хиль Мансано. Кажется, этим выбором остались недовольны все.

Болельщики принялись иронизировать, одна из шуток: «Фанаты «Мадрида» и «Барсы», когда узнали, что финал Суперкубка обслужит Хесус Хиль Мансано».

Для Мансано это станет четвертое класико в судейской карьере: при нем «блауграна» ни разу не обыгрывала заклятого соперника из столицы, все предыдущие встречи закончились победой «королевского клуба».

За всю карьеру в первой команде «блауграны» Лео Месси получил лишь одну красную карточку – аргентинца удалил именно Хесус Хиль. А помните, как в 2017 году арбитр вышел к прессе, держа пакет с гербом «Мадрида»? Это был Мансано.

У «королевского клуба» тоже есть претензии к арбитру. Из последнего – матч против «Валенсии» в марте 2024-го. Тогда Хесус Хиль дал финальный свисток за несколько секунд до того, как Беллингем занес мяч в ворота, Джуд за споры получил красную.

Работа арбитра вызвала шумиху, его несколько туров не назначали на матчи Ла Лиги, а Real Madrid TV назвал решение Мансано «скандалом мирового масштаба». После того, как стало известно о назначении Хесуса Хиля на финал Суперкубка, клубное ТВ «Реала» выпустило целый ролик об ошибках арбитра в пользу соперников «сливочных».

А что говорит статистика? Все же в играх, которые обслуживал Мансано, «королевскому клубу» везет больше: 50 матчей, 39 побед, шесть ничьих и всего пять поражений.

Хесус Хиль судил 41 матч «Барселоны», в этих встречах «блауграна» одержала 26 побед, потерпела восемь поражений и семь раз сыграла вничью.

Чего ждете от Мансано в этот раз?

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