Педри сравнил штрафы в «Барсе» при Хави и Флике. Похоже, что немец тот еще футбольный диктатор

Молодой хавбек «Барселоны» Педри стал гостем юмористической программы Martínez y Hermanos на телеканале Cuatro. Во время разговора с ведущим он сравнил некоторые принципы работы Хави и нынешнего тренера клуба Ханси Флика.

Оказывается, что оба любят финансово наказывать игроков за различные нарушения. В основном футболисты получают штрафы за собственную непунктуальность. Причем при немце все стало намного жестче.

«При Хави, если игрок опаздывал, то он должен был заплатить 1000 евро за каждую минуту опоздания. Причем с каждой минутой, больше первой, сумма удваивалась. При Флике, если футболист задерживается, то он просто не выходит на поле с первых минут или не участвует в следующей игре вовсе».

Куда шли эти деньги? Обычно их отдавали на благотворительность или откладывали на организацию каких-то праздников внутри команды.

Вот как отреагировали на это болельщики:

💭«Опоздал на 20 минут при Хави и вот ты уже не миллионер».

💭«Недооцененный Хави. Ведь он как мог пытался решить финансовые проблемы «Барселоны».

💭«Я правильно понял, что это один из рычагов Лапорты?»

💭«Просто представьте, что вы опоздали на пару минут и лишаетесь суммы, равной стоимости хорошей поддержанной машины».

💭«Как будто пропустить игру большее наказание, чем эти финансовые штуки».

А как вы думаете, какая система более справедлива − Флика или Хави? Пишите в комментариях.