🎥 Ямаль опоздал на тренировку «Барсы». Ему пришлось терпеть наказание от всей команды

«Барселона» провела последнюю тренировку перед матчем третьего тура Ла Лиги. Каталонцы на выезде сыграют с «Райо Вальекано».

За тренировкой «блауграны» наблюдали корреспонденты Mundo Deportivo. В объектив камеры попали методы борьбы Ханси Флика с дисциплинарными нарушениями.

Футболисты вышли на поле и уже были готовы начать занятие, ждали только одного – Ямаля. Когда игроки увидели бегущего юношу, по базе пронеслись аплодисменты. Ламину пришлось отвечать за небольшое опоздание!

Команда выстроилась в коридор, по которому безропотно пробежал Ямаль. Он стойко вынес удар от каждого одноклубника. За происходящим внимательно следил Ханс-Дитер.

Наказание хоть и шуточное, но важное. Флик стремится к идеальной дисциплине в команде. Еще в первые дни на базе клуба сообщалось, что тренер сурово относится к опозданиям, даже малейшим. Нарушитель получает не выговор от клуба или денежный штраф, а, что еще хуже, упрек всей команды.

У Флика не забалуешь!

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