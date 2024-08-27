🎥 Ямаль опоздал на тренировку «Барсы». Ему пришлось терпеть наказание от всей команды
«Барселона» провела последнюю тренировку перед матчем третьего тура Ла Лиги. Каталонцы на выезде сыграют с «Райо Вальекано».
За тренировкой «блауграны» наблюдали корреспонденты Mundo Deportivo. В объектив камеры попали методы борьбы Ханси Флика с дисциплинарными нарушениями.
Футболисты вышли на поле и уже были готовы начать занятие, ждали только одного – Ямаля. Когда игроки увидели бегущего юношу, по базе пронеслись аплодисменты. Ламину пришлось отвечать за небольшое опоздание!
Команда выстроилась в коридор, по которому безропотно пробежал Ямаль. Он стойко вынес удар от каждого одноклубника. За происходящим внимательно следил Ханс-Дитер.
Наказание хоть и шуточное, но важное. Флик стремится к идеальной дисциплине в команде. Еще в первые дни на базе клуба сообщалось, что тренер сурово относится к опозданиям, даже малейшим. Нарушитель получает не выговор от клуба или денежный штраф, а, что еще хуже, упрек всей команды.
У Флика не забалуешь!
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Как будто фильм(Терминатор-2)про Барселону смотрю, когда твой "враг" становится твоим защитником и другом, спасающим от гибели. Правда в конце он самоликвидировался... Оставит надежду на спасение и уйдёт что ли?! Арни, я же плакать буду.