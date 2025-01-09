😡 «Мадрид» потребует обновить судейский комитет Ла Лиги. Переса довел бан Винисиуса и один эпизод с участием «Барсы»
«Мадрид» продолжает бороться с испанскими арбитрами. В матче перенесенного 12-го тура против «Валенсии» Винисиус получил красную карточку за нападении на вратаря соперника, позже его дисквалифицировали на два матча.
«Королевский клуб» с решением категорически не согласен. Свою позицию «сливочные» доносят через всеми любимый Real Madrid TV, в эфире которого прозвучала резкая критика главного арбитра матча с «Валенсией»:
«Судейская система Испании, должно быть, сегодня очень расстроена, потому что «Мадрид» обыграл не только «Валенсию», но и Медину Канталехо [глава испанского судейского корпуса], систему судейства и Негрейру».
Как утверждает Relevo, «Реалу» также не понравилась аудиозапись, опубликованная Jijantes. На ней слышно, как Канталехо на внутреннем заседании CTA раскритиковал Алехандро Муньиса Руиса – рефери, который удалил Ханси Флика в матче «Барсы» и «Бетиса».
После произошедшего на «Месталье» «Реал» попросит о полном обновлении состава технического комитета судей, пишет Relevo. Встреча между Флорентино Пересом и новым президентом Королевской испанской футбольной федерации Рафаэлем Лусаном состоится в Саудовской Аравии, где сейчас проходит Суперкубок страны.
«Мадрид» потерял доверие и к Луису Медине Канталехо, и к главе отдела ВАР Карлосу Клосу Гомесу. Именно поэтому Перес предпочитает обсуждать вопрос напрямую с президентом футбольной федерации.
А вот поклонники «Барселоны» считают, что судьи и так работают на «Мадрид». Свое мнение они высказали в соцсетях:
💭 «Перес контролирует лигу, влияет на судей и еще смеет жаловаться на его же систему? Немыслимо».
💭 «Еще одно доказательство, что это лига Флорентино Переса. В мире есть хоть один другой чемпионат, в котором один человек может хотя бы допустить мысль о роспуске всего судейского комитета из-за того, что их звезду обидели? Это же невероятно и абсолютно неприемлемо!»
💭 «Не будем забывать, что в этой стране судьи обычно работают на Переса и «Мадрид», странно, что жалуется именно он».
💭 «Если президент одного клуба может единолично выдвигать требования, которые выполняются без согласия других клубов, это говорит о Ла Лиге все».
💭 «Я вообще не удивлен, Перес контролирует судей, вот поэтому «Барсу» всегда засуживают».
А что вы думаете о планах «Мадрида»?
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он жалуется, что винисиусу всего 2 матча дали, вместо 4-х?
Все что нужно знать про Негрейру и т.д. и т.п. , нитки то абсолютно белые 🫣😉
"Решительные меры. После матча «Валенсия» — «Реал» испанская федерация футбола уволила 6(!) судей VAR"
23 мая 2023
https://dzen.ru/a/ZGvoCk9XGTdwYpn8
в следующем сезоне 23/24 Реал взял чемпионство .....
Мой Реал не кабинет, нет, не кабинет, нет
Реал не кабинет мой, не кабинет, бред
Как я пишу, с кем я смотрю, где?
Реал не кабинет, нет, не кабинет, нет
2) К сожалению, негрейровец Кантальехо продлён до конца этого года и ничего с этим не сделать.
3) Отстранить негрейровца Клоса Гомеса тоже не представляется возможным, пока Кантальехо возглавляет комитет.
4) Ситуация ужасная, потому что вопрос тут не только в предвзятости, но и в том, что самому имиджу и качеству судейства наносится большой ущерб. Что и говорить, даже УЕФА к Евро смогло больше для вида привлечь лишь 1 испанского арбитра, косячника Мансано, который прошлой весной был отстранён после скандала в Валенсии на какое-то время от судейства.
5) К сожалению, Реал тут одинок, такое чувство, что никому в Испании нормальное судейство невыгодно.