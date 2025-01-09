😡 «Мадрид» потребует обновить судейский комитет Ла Лиги. Переса довел бан Винисиуса и один эпизод с участием «Барсы»

«Мадрид» продолжает бороться с испанскими арбитрами. В матче перенесенного 12-го тура против «Валенсии» Винисиус получил красную карточку за нападении на вратаря соперника, позже его дисквалифицировали на два матча.

«Королевский клуб» с решением категорически не согласен. Свою позицию «сливочные» доносят через всеми любимый Real Madrid TV, в эфире которого прозвучала резкая критика главного арбитра матча с «Валенсией»:

«Судейская система Испании, должно быть, сегодня очень расстроена, потому что «Мадрид» обыграл не только «Валенсию», но и Медину Канталехо [глава испанского судейского корпуса], систему судейства и Негрейру».

Как утверждает Relevo, «Реалу» также не понравилась аудиозапись, опубликованная Jijantes. На ней слышно, как Канталехо на внутреннем заседании CTA раскритиковал Алехандро Муньиса Руиса – рефери, который удалил Ханси Флика в матче «Барсы» и «Бетиса».

После произошедшего на «Месталье» «Реал» попросит о полном обновлении состава технического комитета судей, пишет Relevo. Встреча между Флорентино Пересом и новым президентом Королевской испанской футбольной федерации Рафаэлем Лусаном состоится в Саудовской Аравии, где сейчас проходит Суперкубок страны.

«Мадрид» потерял доверие и к Луису Медине Канталехо, и к главе отдела ВАР Карлосу Клосу Гомесу. Именно поэтому Перес предпочитает обсуждать вопрос напрямую с президентом футбольной федерации.

А вот поклонники «Барселоны» считают, что судьи и так работают на «Мадрид». Свое мнение они высказали в соцсетях:

💭 «Перес контролирует лигу, влияет на судей и еще смеет жаловаться на его же систему? Немыслимо».

💭 «Еще одно доказательство, что это лига Флорентино Переса. В мире есть хоть один другой чемпионат, в котором один человек может хотя бы допустить мысль о роспуске всего судейского комитета из-за того, что их звезду обидели? Это же невероятно и абсолютно неприемлемо!»

💭 «Не будем забывать, что в этой стране судьи обычно работают на Переса и «Мадрид», странно, что жалуется именно он».

💭 «Если президент одного клуба может единолично выдвигать требования, которые выполняются без согласия других клубов, это говорит о Ла Лиге все».

💭 «Я вообще не удивлен, Перес контролирует судей, вот поэтому «Барсу» всегда засуживают».

А что вы думаете о планах «Мадрида»?

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