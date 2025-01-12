Флик уже обыгрывал Мбаппе в финале как-то назвал это худшим поражением в карьере

«Барселона» и «Реал» сегодня сыграют в финале Суперкубка Испании. Это будет первый финал для Ханси Флика в «Барсе».

Килиан Мбаппе уже знает, как проигрывать в финале команде Флика. В сезоне 19/20 он с «ПСЖ» проиграл в финале ЛЧ «Баварии», которую тогда возглавлял Флик.

Килиан как-то рассказал, насколько тяжело ему было пережить это поражение.

«Когда мы проиграли в финале Лиги чемпионов. Это самое тяжелое поражение.

Ты заканчиваешь игру, забираешь свою медаль и видишь кубок, но он не для тебя. Это странное чувство, но такова жизнь.

Честно говоря, мне хотелось плакать. Побыть одному. Но это часть твоей истории, и нужно совершенствоваться, чтобы вернуться и победить».

После этого Мбаппе еще проиграл в финале ЧМ-2022 сборной Аргентине.