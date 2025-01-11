🔥 В финале Суперкубка Испании нас ждет класико! Вспоминаем результаты десяти последних встреч «Барсы» и «Мадрида»

В 1/2 Суперкубка Испании «Барселона» со счетом 2:0 обыграла «Атлетик», в параллельном матче «Мадрид» не без скандалов справился с «Мальоркой» – победа 3:0.

Поклонников футбола в финале турнира ждет класико. Ханси Флик и Карло Анчелотти уже провели традиционную фотосессию.

Последняя встреча команд закончилась победой «Барсы» с разгромным счетом 4:0. Тот матч прошел в октябре, к грядущей игре соперники подходят в боевой форме. Портал Score90 вспомнил результаты десяти последних встреч «блауграны» и «королевского клуба» в официальных матчах.

«Мадрид» 0:4 «Барселона», 11-й тур Ла Лиги сезона-2024/25

«Мадрид» 3:2 «Барселона», 32-й тур Ла Лиги сезона-2023/24

«Мадрид» 4:1 «Барселона», финал Суперкубка Испании, 2024 год

«Барселона» 1:2 «Мадрид», 11-й тур Ла Лиги сезона-2023/24

«Барселона» 0:4 «Мадрид», ответный матч полуфинала Кубка Испании сезона-2022/23

«Барселона» 2:1 «Мадрид», 26-й тур Ла Лиги сезона-2022/23

«Мадрид» 0:1 «Барселона», первый матч полуфинала Кубка Испании сезона-2022/23

«Мадрид» 1:3 «Барселона», финал Суперкубка Испании, 2023 год

«Мадрид» 3:1 «Барселона», 9-й тур Ла Лиги сезона-2022/23

«Мадрид» 0:4 «Барселона», 29-й тур Ла Лиги сезона-2021/22

«Мадрид» одержал победу в 23-х из 25-ти последних финалов во всех турнирах: в 2018-м «сливочные» уступили «Атлетико» в Суперкубке УЕФА, а в 2023-м – «блаугране» в финале Суперкубка Испании.

Чьей победой закончится грядущее класико?

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