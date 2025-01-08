«Милан» или дортмундская «Боруссия»? Похоже, Маркус Рэшфорд выбрал новый клуб

Маркус Рэшфорд пропустил уже шесть матчей «Ман Юнайтед» подряд. Рубен Аморим систематически не включал вингера в заявку, с «Ливерпулем» он не сыграл из-за болезни. Все указывает на то, что Маркус уже зимой попрощается с «красными дьяволам».

Сообщалось , что манкунианцы готовы обменять англичанина на Хвичу Кварацхелию из «Наполи». Также была информация об интересе к Рэшфорду со стороны «Ювентуса», но игрок, похоже, выбрал другой клуб Серии А.

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Милан» хочет взять Маркуса в аренду с правом выкупа, клуб видит в вингере идеального игрока для проекта нового тренера Сержиу Консейсау. Как пишет Relevo, переговоры между «Миланом» и «Ман Юнайтед» продолжаются.

Фабрицио Романо со ссылкой на The Athletic утверждает, что представители Рэшфорда прибыли в Италию для проведения предварительных переговоров о трансфере. Во главе делегации были Дуэйн Мэйнард – брат и агент Маркуса. «Россонери» надеются уточнить детали условий об аренде англичанина, добавляет Романо.

У «Милана» может появиться конкурент в борьбе за вингера «красных дьяволов»: после поездки в Италию представители Рэшфорда отправятся в Дортмунд на переговоры с местной «Боруссией», уверяет Фабрицио Романо. «Шмели» также рассматривают вариант с арендой игрока.

По сведениям итальянского инсайдера, в услугах Маркуса заинтересован и «Галатасарай», однако игрок рассматривает предложения лишь клубы из топ-5 лиг Европы. По той же причине англичанин отклонил солидное предложение из Саудовской Аравии.

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