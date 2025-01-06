💣 «Юнайтед» идет к грандиозному обмену с «Наполи», но вы даже не представляете, насколько 😱

Портал TEAMtalk утверждает, что «Манчестер Юнайтед» обсуждает с «Наполи» вероятность обмена с участием Маркуса Рэшфорда.

Знаете, что самое неожиданное? Англичанина хотят обменять не на Виктора Осимхена, а на Хвичу Кварацхелию!

Подробности переговоров неизвестны, но реакция фанатов крайне любопытна.

💭 «Этот обмен сильно потрясет оба клуба».

💭 «Это будет мошенничество века».

💭 «Да, звучит неплохо. Пожалуйста, сделайте это побыстрее».

💭 «Была бы просто умопомрачительная сделка!»

💭 «Вряд ли «Наполи» согласится».