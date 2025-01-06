💣 «Юнайтед» идет к грандиозному обмену с «Наполи», но вы даже не представляете, насколько 😱
Портал TEAMtalk утверждает, что «Манчестер Юнайтед» обсуждает с «Наполи» вероятность обмена с участием Маркуса Рэшфорда.
Знаете, что самое неожиданное? Англичанина хотят обменять не на Виктора Осимхена, а на Хвичу Кварацхелию!
Подробности переговоров неизвестны, но реакция фанатов крайне любопытна.
💭 «Этот обмен сильно потрясет оба клуба».
💭 «Это будет мошенничество века».
💭 «Да, звучит неплохо. Пожалуйста, сделайте это побыстрее».
💭 «Была бы просто умопомрачительная сделка!»
💭 «Вряд ли «Наполи» согласится».
Это надо не в себе быть менеджменту Наполи, чтобы такую сделку одобрить.