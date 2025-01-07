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«Челси» намерен подписать звезду «Ман Юнайтед». Фергюсон называл игрока «сердцем и душой команды»

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Если верить сообщениям в британской прессе, «Челси» серьезно настроен подписать Кобби Майну. По сведениям, The Athletic лондонцы видят в звезде «Ман Юнайтед» отличный вариант для усиления, но пока клуб не прибег к реальным действиям.

Как пишет Daily Mail, «красные дьяволы» работают над заключением нового контракта с Майну. По новому соглашению игрок хочет получать 200 тысяч фунтов, пока стороны далеки от договоренности.

А Коул Палмер не стесняется и в соцсетях лайкает сообщения об интересе «Челси» к Майну.

Sam C, специализирующийся на информации о «Ман Юнайтед», утверждает, что Майну хочет остаться в стане манкунианцев. Кобби пользуется доверием Аморима, его контрактом займутся после того, как клуб разберется с соглашением Амада Диалло.

Трудно представить, что «МЮ» так просто отпустит свою звездочку, особенно если вспомнить слова сэра Алекса Фергюсона о Майну и Алехандро Гарначо:

«Такие игроки – основа, верно? Сердце и душа команды. Они олицетворяют тот «Манчестер Юнайтед», которым он был со времен сэра Мэтта Басби, который начал доверять молодым игрокам.

Они молоды, а уже демонстрируют хладнокровие и уверенность, позволяющие им играть в первой команде и не бояться этого. В некотором смысле, это показывает, какой смелостью они обладают. Лишь у некоторых людей есть воля быть такими бесстрашными в столь юном возрасте».

Каким видите будущее Майну?

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