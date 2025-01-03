❌💰 Рэшфорд отказался от сумасшедшего предложения из Саудовской Аравии. И что это значит? 🤨

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отклонил предложение от саудовского клуба, сообщает портал Man United News.

Англичанин отказался переезжать в Саудовскую Аравию, где ему предлагали оклад в 35 миллионов фунтов стерлингов в год. Эта сумма более, чем в два раза превышает его нынешнюю зарплату.

Удивительно, но фанаты «МЮ» по-разному отнеслись к поступку Маркуса.

💭 «Рэшфорд отказывается от предложения из Саудовской Аравии, выбирая футбол вместо состояния».

💭 «Саудовские клубы – единственные, кто может позволить себе его зарплату».

💭 «Рэшфорд остается верным «Юнайтед».

💭 «Кажется, он думает, что Аморим будет относиться к нему, как тен Хаг».

💭 «Смелое решение. Надеюсь, оно не аукнется».

💭 «Аморим явно не хочет его видеть. Лучше уйти за деньгами».

💭 «Отбрось свою глупую гордость в сторону и начни учить арабский».

💭 «Он ждет «Барселону».

💭 «Не хочет уничтожать свою карьеру».